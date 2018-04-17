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İnter'den Armindo Bruma bombası!

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Milano ekibinin listesindeki ilk isim Leipzig forması giyen Bruma.

17 Nisan 2018 Salı 11:44
İnter'den Armindo Bruma bombası!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde RB Leipzig'e sattığı Bruma, iyi bir sezon geçiriyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Inter'in RB Leipzig forması giyen Bruma'yı gündemine aldığı öğrenildi.

BRUMA İÇİN LEİPZİG'İN KAPISINI ÇALACAK

FCInterNews.it'te yer alan haberde Inter'in Bruma'yı bir süredir takip ettiğini ve sezon sonunda bu transfer için RB Leipzig'in kapısını çalacağı belirtildi.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Bu yıl RB Leipzig'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Bruma'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Bruma, bu sezon şu ana kadar RB Leipzig forması altında 26'sı ilk 11'de olmak üzere 38 resmi maçta görev aldı ve 6 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:44
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