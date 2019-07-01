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Inter, Lazaro'yu kadrosuna kattı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:52
Inter, Lazaro'yu kadrosuna kattı


ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Avusturyalı sağ kanat oyuncusu Valentino Lazaro'yu Hertha Berlin'den transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Inter ile Hertha Berlin, 23 yaşındaki Avusturyalı milli futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Lazaro ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Lazaro'nun bonservis bedeline ilişkin bilgi paylaşılmadı ancak İtalyan basını, Inter'in transfer için Hertha Berlin'e 22 milyon avro ödeyeceğini ileri sürdü.

Hertha Berlin'den önce altyapısından yetiştiği Salzburg Kulübünde top koşturan Lazaro, Avusturya Milli Takımı formasıyla 19 maça çıktı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:52
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