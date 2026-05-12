Intel ve Nvidia'dan ortak çip projeleri

Intel ile Nvidia arasında bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde olan ortaklık resmen yeniden doğrulandı. Intel CEO’su Lip-Bu Tan, iki şirketin birlikte yeni ürünler geliştirmeyi sürdürdüğünü belirterek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Yapılan açıklama, geçtiğimiz dönemde gündeme gelen ortak çip projelerinin rafa kalkmadığını, aksine çalışmaların sürdüğünü ortaya koydu. Böylece özellikle Nvidia grafik teknolojisini Intel işlemcilerle buluşturacak yeni nesil platform beklentisi yeniden güç kazandı.

RTX GRAFİK BİRİMLİ INTEL İŞLEMCİLER GÜNDEMDE

İki şirket arasındaki iş birliğinin en dikkat çekici boyutlarından biri, Nvidia’nın GeForce RTX grafik teknolojisinin Intel’in x86 tabanlı işlemci paketlerine entegre edilmesi ihtimali olarak öne çıkıyor.

Bu yaklaşımın, daha önce farklı bir yapıyla görülen hibrit işlemci-grafik modeline benzer şekilde, tek paket altında daha güçlü bir performans sunması bekleniyor. Özellikle oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar ile ince ama yüksek performanslı sistemlerde bu tür bir mimarinin önemli avantaj sağlaması hedefleniyor.

SERPENT LAKE İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ

Sektörde konuşulan bilgilere göre, iki şirketin ilk ortak platformlarından biri “Serpent Lake” kod adlı işlemci olabilir. Bu yapının, Intel işlemci çekirdeklerini ve Nvidia RTX grafik birimlerini aynı paket altında buluşturacağı öne sürülüyor.

Böyle bir çözümün hayata geçmesi halinde, özellikle mobil sistemlerde hem alan verimliliği hem de grafik gücü açısından yeni bir seviye oluşabilir. Bu da ortaklığın yalnızca sembolik değil, doğrudan ürün tarafına yansıyacak somut bir aşamaya geldiğini gösteriyor.

İŞ BİRLİĞİ SADECE TÜKETİCİ TARAFIYLA SINIRLI DEĞİL

Intel ile Nvidia hattındaki ortaklık yalnızca oyuncu bilgisayarları ya da tüketici elektroniğiyle sınırlı görünmüyor. Veri merkezi ve yapay zeka tarafında da iki şirketin daha yakın çalıştığı anlaşılıyor.

Özellikle Nvidia’nın yapay zeka sunucularında kullanılan bazı sistemlerde Intel Xeon işlemcilerinin rol üstlenmesi, bu iş birliğinin kurumsal pazarda da daha geniş bir zemine yayıldığını gösteriyor. Yeni nesil sunucu işlemcilerinin bu ortaklıkta daha büyük rol alabileceği değerlendiriliyor.

YAPAY ZEKA SUNUCULARINDA YENİ DÖNEM OLABİLİR

Intel’in geliştirdiği yeni nesil sunucu işlemcilerinin, Nvidia’nın büyük ölçekli yapay zeka altyapılarında daha etkin kullanılabileceği konuşuluyor. Özellikle çok yüksek çekirdek sayıları ve gelişmiş bağlantı desteği sunacak işlemci ailelerinin, yoğun GPU kümeleriyle çalışan sistemlerde öne çıkması bekleniyor.

Bu ihtimal, Intel ile Nvidia iş birliğinin yalnızca grafik tarafında değil, yapay zeka çağının veri merkezi mimarisinde de etkili olabileceğini gösteriyor.

RESMİ TAKVİM YOK AMA MESAJ NET

Şimdilik iki şirket tarafından resmi ürün isimleri, çıkış tarihi ya da teknik ayrıntılar konusunda kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. Ancak Intel CEO’sunun son çıkışı, bu ortaklığın geçici bir girişim olmadığını net biçimde ortaya koydu.

Verilen mesaj, önümüzdeki dönemde hem PC pazarında hem de veri merkezi tarafında Intel ile Nvidia arasında daha büyük ve daha görünür iş birliklerinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Teknoloji dünyası şimdi bu ortaklığın ilk somut ürünlerinin ne zaman ortaya çıkacağını merakla izliyor.