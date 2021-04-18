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Oruç İnsülin iğnesi orucu bozar mı?
Oruç

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Mübarek ramazan ayında pek çok kişi orucun hangi durumlarda bozulup bozulmayacağı araştırılıyor. Peki, oruçluyken insülin iğnesi yapılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:58:00 -
İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

Şeker hastalarının kullandığı insülin iğnesinin orucu bozup bozmadığı merak ediliyor. Peki, insülin iğnesi orucu bozuyor mu?

İnsülin iğnesi orucu bozar mı?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

İnsülin iğnesi nedir?

İnsülin enjeksiyonu ile kana insülin hormonu salınır ve bu sayede kandaki glikoz miktarı azaltılır. Aynı zamanda tedavi ile karaciğerden daha fazla miktarda şeker salınımı da engellenmiş olur. Bu sayede insülin yetersizliğinin kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara neden olması önlenir.

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