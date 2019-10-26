İnstagram hesabı silme nasıl yapılır? İnstagram hesabı kapatma nasıl yapılır? İnstagram hesabı dondurma nasıl yapılır? İnstagram hesabı silme kapatma ya da dondurma işlemini bilgisayar üzerinden yapabilmekte. Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma konusunda en popüler uygulama İnstagram’dır. Ünlülerden tutun da en sade bir vatandaşın bile artık Instagram hesabı mevcuttur. Kullanıcılar bir zaman sonra İnstagram’dan sıkılınca Instagram hesap dondurma işlemi nasıl yapılır Instagram hesabı nasıl silinir, Instagram hesabı nasıl dondurulur? soruları sormaya başlıyor. İşte İnstagram hesabı silme kapatma dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabına ilişkin haberin detayları.

İnstagram hesabı silme nasıl yapılır?

İnstagram hesabınızı açmak için ilk önce sosyal medya platformu İnstagram'a ulaşmak gerekmektedir. Açılan pencerede kullanıcı ve şifrenizi yazarak giriş tuşuna basın. Gelen pencerede “Hesabını Neden Siliyorsun?” Sorusuna kendinize göre bir seçenek seçin. Ben “Başka bir şey” dedim. sorusunu cevaplandırdıktan sonra “Devam etmek için lütfen şifreni tekrar gir” kısmına şifreni yazdıktan sonra “Hesabımı Kalıcı Olarak Sil” diyoruz ve gelen uyarıda Tamam dediğimizde, İnstagram hesabımız tamamen silinmiş oluyor. İnstagram hesabınızı tamamen silmeden, bir süreliğine geçici olarak kapatma veya bir diğer adıyla dondurma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir süre sonra kararınız değişirse, tekrar hesabınıza giriş yapabilir ve hesabınızı tekrar aktif edebilirsiniz.

İnstagram hesabı dondurma nasıl yapılır?

Bilgisayarın internet tarayıcısı üzerinden Instagram hesabına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır,

Açılan sayfa üzerinden Profil Düzenle seçeneğine tıklanır,

Profil düzenlemem sayfasının en altında yer alan Hesabı Geçici Olarak Kapat seçeneğine tıklanır,

Hesabı Neden Kapatıyorsun? Sorusu yanıtlandıktan sonra, Instagram hesap şifrenizi yeniden girerek hesap dondurma işlemi tamamlanır.

İnstagram hesabı Kapatma nasıl yapılır?

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, profil kısmına giriş yaparak Hesabımı geçici olarak kapat sayfasına gelin. Hesabınızı neden kapattığınızı belirtip, şifrenizi girmeniz gerekiyor. Son olarak da en altta "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın. Hesabınızı kapattıktan sonra dönüş yapmak için Kullanıcı adı ve Şifrenize ihtiyacınız olacak. Bunları bir yere not edin. Eğer pişman olup hemen dönüş yapmak isterseniz, Instagram buna izin vermez. Hesabınıza ulaşmak için birkaç saat beklemeniz gerekecek.

Facebook'tan instagrama nasıl giriş yapılır?

Mevcut bir Instagram hesabını Facebook Sayfanıza eklemek için:

Facebook Sayfanıza gidin.

Sayfanızın üst kısmındaki Ayarlar'ı seçin.

Instagram'ı seçin.

Mevcut bir Instagram hesabını Sayfanıza eklemek için Giriş yap'ı seçin.

Instagram hesabınızın Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girdikten sonra Giriş yap'ı seçin hepsi bu kadar.