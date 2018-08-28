İnsanların güvenliği için kendi canını hiçe saydı!

TEM Otoyolu üzerinde aracıyla seyir halinde olan Mahmut Alan isimli vatandaş, yolun ortasında ve sol şeridi üzerinde bulunan büyük lastik parçalarını görünce otomobilini emniyet şeridinde durdurdu.

Aracından inen Alan, otoyol üzerinde seyir halinde olan diğer sürücülerin kaza yapmamaları için kontrollü bir şekilde yol üzerindeki büyük lastik parçalarını tek tek topladıktan sonra tekrar otomobiline bindi.

Lastik parçalarını toplandığı anı sosyal medya hesabında, “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atman da senin için sadakadır” hadisiyle paylaşan Mahmut Alan, büyük beğeni topladı.