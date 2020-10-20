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Aktüel İnsan kaçakçılarından 'pes' dedirten taktik!
Aktüel

İnsan kaçakçılarından 'pes' dedirten taktik!

Kanun dışı yollarla göçmenleri yurda sokmaya çalışan insan kaçakçılarının son taktiği 'yok artık' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:17:00 -
İnsan kaçakçılarından 'pes' dedirten taktik!

Batman'da süslenerek düğün konvoyu izlenimi verilmeye çalışılan araçlarda, 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

Şehrin girişinde 3 araçlık bir düğün konvoyu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu.

Sözde düğün konvoyunda gelinlik giymiş bir kadın ve yolculardan şüphelenen ekipler, yaptıkları incelemede araçlarda 12'si Irak ve 4'ü Suriye uyruklu 16 göçmen olduğunu belirledi. Yakalanan yabancı uyruklular işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, Suriyeli 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

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