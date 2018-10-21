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İnsan için tekdüze beslenme ölüm demek..

Fakat böyle tekdüze beslenmenin mümkün olduğu başka hiçbir gıda yok!

21 Ekim 2018 Pazar 19:50
İnsan için tekdüze beslenme ölüm demek..


Balıkta, şeker ve nişasta çok azdır. Fakat protein açısından oldukça zengindir. 100 gram yağlı balık 22 gr, yağsızı ise 10 gr protein ihtiva eder. İnsan organizması bu proteinin yüzde 93’ünden yararlanır. Diğer etli gıdaların proteininden bu kadar yüksek oranda yararlanılamaz.

100 gramlık yağlı balıkta 1 gram yağ bulunur. Yine insan organizması bu yağın yüzde 95’inden yararlanır.. Bu çok yüksek bir yararlanma oranıdır.

Balık yağlarının besleme gücü diğer etlerden daha üstündür. Çocukların gelişmesi sırasında yeterli ve doğru beslenmeyi desteklemek için kullanılır.

Balık ayrıca vitamin açısından da zengin bir besindir. Bileşiminde A, B1, B2 ve D vitaminleri; kalsiyum, fosfor, iyot bolca bulunur.

Bol proteinden dolayı büyümeyi hızlandıran, hücre onaran özellikleri de vardır. Sadece balıkla beslenip hiçbir gıda eksikliği olmadan yaşamak mümkündür. Bu şekilde tekdüze beslenme ile eksiksiz beslenilecek başka bir gıda yoktur.

HAMSİ GİBİSİ YOK

Balıklar cinslerine göre siyah etli ve beyaz etli balıklar diye ikiye ayrılır. Barbunya, tekir, levrek, kefal, lüfer, kalkan, mercan, dil, çipura, kırlangıç, yayın, mersin balığı, sudak ve turna balıkları beyaz etli balıklardır. Palamut, torik, zargana, uskumru, kolyoz, kılıç, istavrit, hamsi, gümüş, sardalye gibi balıklar da siyah etli balıklardır.

Beyaz etli balıkların sindirimi, siyah etlilere göre daha hafif ve kolaydır. Jelatin ihtiva ettiklerinden haşlamaya ve balık suyu çıkarmaya da daha elverişlidir.

Siyah etli balıklar da beyaz etlilere oranla daha yağlıdır. Eti biraz ağır ve sindirimi de zordur. Jelatini az olduğundan haşlamaya ve balık suyu almaya pek elverişli değildir.
Bir de alabalık, somon gibi eti pembemsi hatta kırmızı görünüşlü balıklar vardır ki, aslında bunlar da beyaz etli balıklar sınıfındandır.

Son söz: Hamsi gibisi elbette yoktur!

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 19:50
  1. balık
  2. tekdüze beslenme
  3. beslenme

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