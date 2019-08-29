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"İnşallah Konyaspor deplasmanından kayıpsız döneriz"

- Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: "Futbol şansı yanımızda olursa, istediklerimizi elde edebiliyoruz. Konyaspor'la güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum"

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:53
"İnşallah Konyaspor deplasmanından kayıpsız döneriz"


ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda Konyaspor ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Futbol şansı yanımızda olursa istediklerimizi elde edebiliyoruz. Konyaspor'la güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum." dedi.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği toplantısında, geçen hafta Yukatel Denizlispor maçında oyun olarak iyi olduklarını ama hem bireysel hatalar hem de hücumdaki üretkenlik eksikliği nedeniye iki gol yiyerek kaybettiklerini belirtti.

İyi oyuncular transfer ettiklerini ve böylece takımın hücum hattının güçlendiğini aktaran Korkmaz, adaptasyon sürecini de en kısa sürede atlatmak istediklerini vurguladı.

Bu hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Konyaspor sistemli ve savunmada takım halinde oynuyor. Deplasmanda farklı, kendi sahasında farklı oynayan bir takım. Hazırlıklarımızı yaptık. Amilton'un sakatlığı bugün yarın netleşir. Zor bir maç olacak. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.


- "Futbol şansı yanımızda olursa istediklerimizi elde edebiliyoruz"


"Takım halinde oynadığımız zaman bizim için hiç sorun olmuyor. " diyen Korkmaz, şöyle devam etti:

"Futbol şansı yanımızda olursa, istediklerimizi elde edebiliyoruz. Konyaspor'la güzel ve keyifli bir maç olacağına inanıyorum. İnşallah Konyaspor deplasmanından kayıpsız döneriz. Aatif Chahechouhe'nun arka adalesinde bir sakatlık vardı. Aslında onun ilk 11'de başlamasını istiyorduk ama sakatlığından dolayı 10 gündür bizden ayrı kaldı. Şimdi iyiye gidiyor. İlk 11'de Aatif'i her zaman düşünüyorum, kafamda her zaman var ama bu maçta olup olmayacağını hafta sonu belirleyeceğiz."

Transferde kulüp bütçesine göre tercihler yaptıklarını anlatan Korkmaz, altyapıdan gelen oyuncularından da çok memnun olduğunu dile getirerek, "Hem biz hem de taraftarımız bunu çok istiyoruz, iki sene sonra Avrupa'ya gitmenin çok daha kolay olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Federasyonun belirlediği 28 kişilik kadro sınırlamasını saçma bulduğunu da anlatan Bülent Korkmaz, "Kulüplerin çok büyük borcu varsa, bunu 24'le veya 22'yle sınırlasınlar. Böyle sınırlandırmak doğru değil ve biz de 28 kişilik kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. O kadronun dışında oyuncu kaldığı zaman kulüp bütçesi zarar görüyor. Biz de oyuncu 28 kişilik kadronun dışında kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:53
  1. Antalya
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