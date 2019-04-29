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"İnşallah 3 puanı alırız"

- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:- "(Medipol Başakşehir maçı) Bu ligin iyi ve en organize takımı. İyi oynuyorlar fakat son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz"

29 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
"İnşallah 3 puanı alırız"


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız. İnşallah 3 puanı alırız." dedi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'a Allah'tan rahmet, yaralı futbolculara şifa ve Alanyaspor ailesine başsağlığı diledi.

Ligde zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 1 puan kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Keleş, "Zor bir deplasman oldu. Rizespor çok iyi bir takım, bu ligin en iyi ekiplerinden birisi. 1 puan aldık ve bizim için altın değerindeydi. Ligde artık her maç önemli, oyundan çok sonuca odaklı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ligde cuma günü Medipol Başakşehir ile sahalarında zor bir maça çıkacaklarını belirten Keleş, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir Başakşehir maçı var, zor bir maç. Kötü bir seri yakaladılar, bizde olduğumuz konumdan kurtulmak için biran önce puan veya puanlar almak istiyoruz. İyileri de kötüleri de biliyoruz. Bu ligin iyi ve en organize takımı. İyi oynuyorlar fakat son zamanlarda kötü bir gidişatları var. Onlar da bundan çıkmak isteyecekler fakat biz de evimizde buna müsaade etmeyeceğiz. Bir an önce hedeflediğimiz puana ulaşmak için uğraşacağız. İnşallah 3 puanı alırız."


- Antrenman


Demir Grup Sivasspor. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Mayıs Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından açma ve germe hareketleri yaptı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanı Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesinden gelen bir grup öğrenci de izleyerek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Medipol Başakşehir
  4. Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş
  5. SÜPERLİG

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