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Aktüel

İnönü’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Korona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerini aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ederek, iş yeri sahiplerine maske ve çevre dezenfektanı dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:06:28 -
İnönü’de berber ve kuaförler dezenfekte edildi

Korona virüse (Covid-19) karşı tedbirlerini aralıksız sürdüren İnönü Belediyesi, 11 Mayıs’ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ederek, iş yeri sahiplerine maske ve çevre dezenfektanı dağıttı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılan berber ve kuaför salonları 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle iş yerlerini hizmete açacak. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un talimatları doğrultusunda ilçe genelinde tüm berber ve kuaför salonlarında belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışması gerçekleştirilerek iş yeri sahiplerine maske ve çevre dezenfektanı dağıtıldı. İnönü Belediyesi ekipleri korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilçe genelinin tamamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Halk sağlığına yönelik gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarından dolayı ilçe sakinleri ile berber ve kuaför salon işletmecileri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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