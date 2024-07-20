İnönü ve Ecevit kıyım yapmıştı! CHP çözüm itlafta bulmuş

CHP ve ortağı DEM Parti, başıboş köpeklere ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerini terörize ederek engellemeye çalışıyor. Kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’ndaki görüşmeleri, teklifin geri çekilmesini isteyen şer cephesinin, agresif ve uzlaşmaz tutumu yüzünden olaylı geçiyor. Görüşmelerde Antalya’da iki yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar’ın annesi Derya Pınar, çocuğunun ayakkabılarını gösterince, muhalefet milletvekillerinden bazıları acılı annenin üzerine yürüdü. Komisyondaki görüşmeleri sabote etmek isteyen muhalefet milletvekilleri, “Benim çocuğum diri diri yendi, 10 yıl tedavi görecek” diyen Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısında ölümden dönen 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz’ın babası Halil Yılmaz’a hakaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, “Kes lan! Çık dışarı” diye bağırırken, Komisyon Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirken de “Kimsin sen” şeklinde bağırarak acılı babayı salondan kovmaya kalktı. Komisyondaki muhalefet üyeleri mağdurlara “Çocukları alet etmeyin” diye bağırdılar. Yılmaz, salondan dışarı çıkarıldı. Hakaretçi vekillerden CHP Milletvekili Barış Karadeniz’in “Sinop Avcılar Kulübü” üyesi olduğu ortaya çıktı.

Halkı düşündükleri yok

Başıboş Köpek Sorunu Platformu Yöneticisi Sedat Çağırgan ise konuya ilişkin akit’e yaptığı değerlendirmede, şunları dile getirdi: “Ne zaman sokak köpekleri sorunu çözülmek istense sözde hayvan dernekleri kedileri de kullanarak çözümü engelliyorlar. Bu tasarıda da tanımın köpek yerine hayvan olarak yapılması bu art niyetlilerin ekmeğine yağ sürmüştür. Komisyonda mağdur ailelerin suçlanması, aşağılanması yeni bir durum değildir. Ama diğer yandan bu sorunun çözülmesini isteyen muhalefet belediye başkanları da mevcut. CHP iktidarı döneminde 1932 yılında Atatürk köpeklerin yapay bir tür olmadığını ve bu nedenle başıboş bırakılamayacağını biliyordu. O yıl çıkan bu kararla tüm köpeklerin itlafını emretmişti. 2004 yılına kadar belediyeler hiçbir kanıt istemeden ‘saldırdı’ denilen köpeği öldürüyordu. 2004 yılında çıkan 5199 sayılı kanundan sonra köpeklere dokunulmazlık verildi. 2002 yılında Ecevit’in uyutma istemine karşı gelen Başkan Erdoğan, sorunun büyümesinden dolayı belli koşullarda uyutmanın gerekliliğini dile getiriyor. Romanya’daki gibi bir köpek kanunu çıkarılmalı.”

Feda edecek tek evladımız yok

Başıboş Köpek Sorunu Sayfası Gönüllüsü Prof. Dr. Ethem Kadri Pektaş da, şunları söyledi: “Çok şükür ki bu konuda toplumsal bir mutabakata nihayet ulaşıldı. Şimdi sorunun nasıl çözüleceği sorusu var. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat (TNR) zırvasından vazgeçilmeli, görüşmeleri devam eden teklifte yer alan toplanması ve sahiplenilmeyenlerin barınaklara alınarak beslenme ve bakımlarının yapılması yöntemi de sorunu çözmekte yetersiz kalacağına inanıyoruz. Milletimizin feda edecek bir tek evladı yoktur. Kalıcı çözüm sahiplenilmeyen köpeklerin hayvan refahına uygun olarak acısız şekilde uyutulmasıdır. Çünkü köpeğin yeri ne sokak ne de barınaktır, onu yöneten kişinin yanıdır.”

Köpeklere yem etmek istiyorlar

Başıboş Köpek Tehlikesi Platformu tarafından yapılan açıklamada ise, şunları kaydedildi: “CHP, DEM, TİP ve İP kirli bir ittifak kurup halkı başıboş köpeklere yem etmek istiyorlar. Bunu unutmayacağız ve sürekli hatırlatacağız. Milliyetçi geçinen İP çok büyük sürpriz yaşayacak. LGBT’ci, bölücü, marjinal gruplar diğerlerine oy verir ama İP’e vermez. Yasa teklifi bilerek köpek itlafı olacak gibi lanse ediliyor. Hayır. Bu yasa ile köpekler sokaklardan toplanacak ve barınakta bakılacak. Ötanazi sadece zorunlu koşullarda uygulanacak. Bu algıyı yapanlar milleti köpeklere yem etmek istiyor.”

Sol iktidarlar itlafçı

Geçmişine bakıldığında en geniş kapsamlı köpek itlaflarının CHP ve DSP iktidarları döneminde gerçekleştirildiği görülüyor. 13 Haziran 1932 İsmet İnönü döneminde, 6 Mayıs 1972’de ve 20 Şubat 2002’de Bülent Ecevit döneminde sokak hayvanlarının itlaf edilmesi karara bağlanmıştı. Ecevit’in “itlaf” talimatına direnen ise sadece Milli Görüş yönetimindeki belediyeler oldu. İBB “Biz hiçbir zaman öldürmeyiz” diyerek, “300 bin köpeği öldürmek yerine kısırlaştırma kararı” aldı. AK Partili belediyeler ise, sokak hayvanları için modern barınaklar inşa edip, aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarına hız verdi. Şu anda CHP’ye geçen İBB ve ABB başta olmak üzere sokak köpekleri konusunda hiçbir şey yapılmadığı gibi Ekrem İmamoğlu, Adalar’daki atları ve binlerce sokak köpeğini gömme zahmetinde bile bulunmadan itlaf ettirdi.

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