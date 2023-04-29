  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun! Şevki Yılmaz'ın acı günü
Gündem

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun! Şevki Yılmaz'ın acı günü

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:45:00 -
İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun! Şevki Yılmaz'ın acı günü

Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kardeşi, Kocaeli Akıncılar Kurucu Başkanı Şevket Yılmaz, Hakk'a yürüdü.

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kardeşi, 3 sene önce beyne pıhtı atması sonucu kısmi felç başlangıcı teşhisi konularak hastaneye kaldırılan Kocaeli Akıncılar Kurucu Başkanı Şevket Yılmaz, Hakk'a yürüdü. 

Şevket Yılmaz'ın cenazesi bugün Kocaeli Başiskele Barbaros Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23