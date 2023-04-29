İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun! Şevki Yılmaz'ın acı günü
Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kardeşi, Kocaeli Akıncılar Kurucu Başkanı Şevket Yılmaz, Hakk'a yürüdü.
Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın kardeşi, 3 sene önce beyne pıhtı atması sonucu kısmi felç başlangıcı teşhisi konularak hastaneye kaldırılan Kocaeli Akıncılar Kurucu Başkanı Şevket Yılmaz, Hakk'a yürüdü.
Şevket Yılmaz'ın cenazesi bugün Kocaeli Başiskele Barbaros Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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