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Gündem İnna lillahi ve inna ileyhi raciun! 22 yaşındaki gencin ölüm şekli herkesi şok etti
Gündem

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun! 22 yaşındaki gencin ölüm şekli herkesi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-09-09 14:29:00 -
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun! 22 yaşındaki gencin ölüm şekli herkesi şok etti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çalıştığı depoda üzerine 400 kiloluk naylon topu düşen 22 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Cılız (22) isimli genç, çalıştığı depoda raftan düşen 400 kilogramlık naylon topunun altında kalarak ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine, depoya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 22 yaşındaki genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberi alıp, hastaneye gelen gencin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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