İniş ve kalkışlar durduruldu! Havalimanında bomba paniği

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, “Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek üzere havalanan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı Türk Hava sahasında iken yapılan bomba ihbarı üzerine saat 15:38’de acil durum çağrısında bulunmuştur. 237 yolcu ve 14 mürettebat sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiş olup, uçaktaki arama arala çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta yapılan incelemeler neticesinde yolcu ve mürettebatta herhangi bir olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21.00’a kadar notamlanarak trafiğe kapatılmıştır” ifadelerini kullandı.

“Acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, “Erzurum Havaalanımıza saat 21:00'a kadar acil durum nedeniyle iniş ve kalkışlara izin verilmemektedir. 2 bomba imha uzmanı ve 1 arama köpeği ile uçak içerisinde arama işlemleri devam etmektedir” dedi.