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Iniesta'nın yeni takımı belli oldu!

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Andreas Iniesta takımdan ayrıldığını duyurmuştu. Iniesta futbol hayatını Çin'de sürdürmeyi planlıyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:31
Iniesta'nın yeni takımı belli oldu!

Barcelona ile ismi özdeşleşen Andreas Iniesta, takımına veda ederken; Çin ekibi Chongqing Dangdai Lifan'ın tecrübeli oyuncuya 3 yıl için servet önerdiği ortaya çıktı.

3 YILDA 81 MİLYON EURO KAZANACAK

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo gazetesi, tecrübeli oyuncuya 3 yıl için 81 milyon euro ödeneceğini yazdı. Chongqing Dangdai Lifan ayrıca, Iniesta'nın ismiyle üretilen şaraplardan da 6 milyon şişe satın alma taahhüdünde bulunacak.
Paube Bento'nun teknik direktörlüğünü yapan Chongqing Dangdai Lifan ayrıca Iniesta'nın imaj haklarının yüzde 50'sini de alma teklifini yapacak.
Chongqing Dangdai Lifan'ın başkanı Jiang Lizhang, Seri B takımlarından Parma'nın yüzde 60 hissesinin sahibi. Lizhang ayrıca, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Granada'nın da sahibi konumunda.

İMZA YAKIN

Yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde Çin ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 15:31
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  2. Andreas Iniesta
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