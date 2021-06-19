İngiltere'nin en uzun süredir koronavirüs hastası olan adam, tedaviyi reddettikten sonra hayatını kaybetti

İngiltere'nin 'en uzun süredir yatan Kovid-19 hastası' hastanede 14 buçuk ay süren mücadelenin ardından öldü.

Geçtiğimiz yıl 31 Mart'ta hastaneye yatırılan Tip II diyabet ve astım hastası olan Jason Kelk, 3 Nisan'da yoğun bakım servisine alındı. O zamandan beri yoğun bakımda kalan hasta adamın ciğerleri ve böbrekleri virüs nedeniyle harap oldu. Öte yandan mide sorunları da baş gösterince, damardan beslenmek zorunda kaldı.

Haber Global'de yer alan habere göre, hastalığının 1. yılında bu yıl Mart ayında, 15 gün boyunca solunum cihazı kullanmayan Kelk, yeniden umut verdi. Ancak Mayıs ayında koronavirüs sebebiyle durumu yeniden ağırlaşan Kelk, 3 hafta önce yeniden solunum cihazına bağlanmak zorunda kaldı.

49 yaşındaki Jason Kelk, daha fazla böyle yaşayamayacağını söyleyerek tüm tedaviyi reddetti ve 14 buçuk ay süren koronavirüsle mücadelesinin ardından bu sabah öldü.

Eşi tarafından yapılan açıklamada, "İlaçlar işe yaramıştı ama ruhu kaybolmuştu. Şubat 2020'deki Jason ortadan kaybolmuştu. Sanırım hastalığının başından beri kendimi hazırlıyordum" dedi.

Eşi Sue Kelk, eşinin en çok mizah anlayışını, yanında olmasını özleyeceğini söyledi.