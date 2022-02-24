İngiltere'den Rusya'ya sert tehdit! 'Kan dökmeyi seçtiler cevabını...'
Vladimir Putin'in emri sonrası Rusya Ukrayna'ya resmen savaş açtı. Ukrayna'da üst üste patlamalar yaşanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.
Rusya Ukrayna savaşını resmen başlattı. Vladimir Putin'in emri sonrası Rus askeri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın askeri harekatı üzerine açıklamalarda bulundu.
Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile görüştüğünü söylerken, "Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecektir" dedi.
'Kararli Cevap Verilecek'
Johnson, Ukrayna'da yaşanan "korkunç olaylardan dolayı dehşete düştüğünü" söyledi. Johnson, "Başkan Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.