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Gündem İngiltere'den Rusya'ya sert tehdit! 'Kan dökmeyi seçtiler cevabını...'
Gündem

İngiltere'den Rusya'ya sert tehdit! 'Kan dökmeyi seçtiler cevabını...'

Vladimir Putin'in emri sonrası Rusya Ukrayna'ya resmen savaş açtı. Ukrayna'da üst üste patlamalar yaşanırken İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ''Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:31:00 -
İngiltere'den Rusya'ya sert tehdit! 'Kan dökmeyi seçtiler cevabını...'

Rusya Ukrayna savaşını resmen başlattı. Vladimir Putin'in emri sonrası Rus askeri harekete geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın askeri harekatı üzerine açıklamalarda bulundu.

Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ile görüştüğünü söylerken, "Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecektir" dedi.

'Kararli Cevap Verilecek'

Johnson, Ukrayna'da yaşanan "korkunç olaylardan dolayı dehşete düştüğünü" söyledi. Johnson, "Başkan Putin, Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçti. Britanya ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" dedi.

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Yorumlar

hasan baz

SORU ŞU,TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN KEMALİST TAYFA HANGİ TARAFTA OLACAK GIKLARI ÇIKMIYOR
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Vatandas

Hadi bakalım kartondan kahraman siz ancak müslümanlara zulüm edersiniz kac gündür neredesin kafir yalancılar
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