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Aktüel İngiltere'den, Rus, Venezuelalı, Gambiyalı ve Pakistanlı bazı yetkililer hakkında "yaptırım" kararı
Aktüel

İngiltere'den, Rus, Venezuelalı, Gambiyalı ve Pakistanlı bazı yetkililer hakkında "yaptırım" kararı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:23:35 -
İngiltere'den, Rus, Venezuelalı, Gambiyalı ve Pakistanlı bazı yetkililer hakkında "yaptırım" kararı

LONDRA (AA) - İngiltere, Rusya, Venezuela, Gambiya ve Pakistan'daki "ağır insan hakları ihlallerinden sorumlu olmakla" suçladığı 10 yetkili ve 1 kurum hakkında "yaptırım" kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İnsan Hakları Günü'nde ilan edilen yaptırımlar, listede adı bulunan kişilere yönelik seyahat yasağı, mal varlığının dondurulması, İngiliz bankalarını kullanma ve İngiliz ekonomisi üzerinden kar elde etmelerinin önlenmesini içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Dominic Raab da "Bugünkü yaptırımlar, insan hakları ihlalinde bulunanlara, İngiltere'nin onları bu ihlallerden sorumlu tutacağına dair açık bir mesaj veriyor." ifadesini kullandı.

- En ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı duyurulmuştu

İngiltere, daha önce de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yer alanlar veya sorumluluğu bulunanlar ile Belaruslu bazı yetkililere yönelik yaptırım kararı almıştı.

İngiliz hükümeti, temmuzda insan haklarını ihlal edenlere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören ABD'deki Magnitsky Yasası'na benzer bir yasayla en ağır insan hakları ihlallerine karışanların hedef alınacağı duyurmuştu.

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