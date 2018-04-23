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İngiltere'de yılın futbolcusu Muhammed Salah seçildi

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Liverpool'da forma giyen Salah kazandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
İngiltere'de yılın futbolcusu Muhammed Salah seçildi

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Salah, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva, Tottenham'dan Harry Kane ve Manchester United'dan David de Gea'nın arasından sıyrılarak ödüle layık görüldü.

İngiltere Premier Lig'in 38 hafta süren sezonlarını 31 golle tamamlayan Alan Shearer, Cristiano Ronaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı rekora, sezonun bitimine 3 hafta kala ortak olan Salah, ödülü kazanan ilk Mısırlı futbolcu olarak da kayıtlara geçti.

Yılın genç futbolcusu ise Manchester City'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane oldu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
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