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İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 315 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 446’ya yükselirken, bugüne kadar 1 milyon 206 bin 405 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 19:11:55 -
İngiltere’de son 24 saatte korona virüsten 315 kişi öldü

İngiltere’de son 24 saatte 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 446’ya yükselirken, bugüne kadar 1 milyon 206 bin 405 kişiye korona virüs testi yapıldı.



Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 240 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 315 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 446’ya yükseldi. Ülkede 4 bin 339 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 186 bin 599’a ulaştığı ifade edildi.


Öte yandan İngiltere’de bugüne kadar 1 milyon 206 bin 405 kişiye korona virüs testi yapıldı.

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