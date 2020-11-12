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Aktüel İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
Aktüel

İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı

Ülkede son 24 saate 595 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:57:44 -
İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 33 bin 470 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 595 artarak 50 bin 365 oldu.

Ülkede 33 bin 470 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 290 bin 195’e yükseldi.

Son 24 saatte 377 bin 608 test yapılırken, test sayısı mükerrerler dahil 34 milyon 871 bin 387 oldu.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 14 bin 30 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 1268'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı.


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