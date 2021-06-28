İngiltere'de patlama!

Londra İtfaiyesi, on itfaiye aracı ve 70 itfaiyeci ile bir iş yerinin yakınındaki metro istasyonunda çıkan yangına müdahale ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metro istasyonu yakınlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkilerin açıklamasına göre, yerel halk olay yerinden uzak durmaya, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaya çağrıldı.

Twitter'da yayınlanan videolar, Londra'nın güneyindeki büyük sitedeki bir binanın girişinden fırlamakta olan ateş topu gözler önüne serdi.

Diğer paylaşımlar ise, Londra Metrosu raylarından ve bir kule bloğunun yanındaki platformlardan yükselen siyah duman bulutlarını gösteriyordu.