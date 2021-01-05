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Aktüel İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
Aktüel

İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:10:58 -
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti

LONDRA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 bin 916 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu. Böylece son bir haftadaki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla yüzde 119 artmış oldu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 kişi yükselerek 76 bin 305 olurken, can kayıplarında da bir önceki haftaya oranla yüzde 45,3 artış görüldü.

Son 24 saatte 3 bin 75 kişi hastanede tedavi altına alınırken, son 7 günde bu sayı toplam 17 bin 175 oldu.

İngiltere Halk Sağlığı Tıp Direktörü Yvonne Doyle, yazılı açıklamasında, vakalardaki hızlı artışın son derece endişe verici olduğunu ve kış aylarına hastaneler üzerindeki baskıyı daha da arttırdığını belirterek, "Bu yüzden eğer yapabilirsek evde kalmalı, temasları azaltmalı ve bu virüsün yayılmasını durdurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." dedi.

Başbakan Boris Johnson, artan vakalar karşısında bugünden geçerli olmak üzere karantina ilan etmişti.

Evden çıkılmaması yönünde çağrı yapan Johnson, virüsün en çok etkilediği yaş grupları ve ciddi hastalığı bulunanlara şubat ortasına kadar aşı yapabilmeleri halinde karantinanın kaldırılacağını bildirmişti.


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