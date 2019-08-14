0553 313 94 23

İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez otomobil çarptı!

İngiltere’de keskin virajın yanında bulunan evin yatak odasına otomobil daldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
İngiltere’de evlerine 3 yılda 17 kez otomobil çarptı!

Olay, İngiltere’nin Devon County bölgesinde meydana geldi. Virajda bulunan eve yine otomobil çarptı. 3 yılda 17’inci kez evlerine otomobil çarptığını söyleyen aile, korku içinde yaşadıklarını belirtti.

Çarpma esnasında evde sadece ailenin kızı bulunurken, aracın, ebeveynlerinin yatak odasına girdiği bildirildi. Ailesinin evde şans eseri bulunmadığını söyleyen Kathryn Munns, “Evde olsalardı muhtemelen öleceklerdi. Ben o sırada uyuyordum, çünkü ertesi gün işim vardı. Çarpma anında çıkan sesi tarif etmem mümkün değil. Korkunçtu” dedi.

Kaza sonucunda 36 yaşındaki araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

‘3 YILDA 17’İNCİ KAZA’

Sadece 9 ay önce meydana gelen başka bir kazada bir otomobil yine virajı alamamış, ailenin bahçelerinde park halinde bulunan 3 araca çarpmıştı.

Yerel yönetime yolun değiştirilmesi için defalarca şikâyette bulunduklarını söyleyen Kathryn Munns, acilen bir şeyler yapılması gerektiğini dile getirdi.

3 yılda toplam 17 kazanın meydana geldiğini bildiren Kathryn, yolun değiştirilmesi için online imza kampanyası başlattı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:25
  1. ingiltere
  2. araba kazası
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarihi Albay Lake Köprüsü restore ediliyor
    1. Tarihi Albay Lake Köprüsü restore..
    2. Orman yangını büyümeden söndürüldü
    3. Turistik plajlar çadır kente dönüştü
    4. İBB İtfaiyesi sporcuları 20 madalya..
    5. Bursa’da ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1..
    6. "Brexit İrlanda’nın büyüme görünümü..
    7. AK Parti'den 18. yıl paylaşımı: Artık..
    8. Alman ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde..
    9. Tatar’dan Barış Harekatı mesajı:..
    10. Sokağa atılan köpeğe belediye sahip..
    11. Ailesinden izinsiz aldığı minibüsle..
    12. Kaz’ın ayağı aslında çok başka
    13. Fenerbahçe’de hazırlıklar tam gaz
    14. 8 ay önce karaya oturan gemi hurdaya..
    15. MHP’de coşkulu bayramlaşma
    16. İstanbul’da kurban çadırları..
    17. Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını..
    18. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi..
    19. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    20. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    21. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    22. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    23. Körfez kurban pazarı temizlendi
    24. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    25. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    26. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    27. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    28. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    29. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    30. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan