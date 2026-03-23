Dünya İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
İngiltere-İran hattında gerilim! Büyükelçi Dışişleri’ne çağrıldı

İngiltere, yabancı istihbarata yardım şüphesiyle 2 kişinin suçlanmasının ardından İran’ın Londra Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

İngiltere ile İran arasında diplomatik tansiyon yükseldi.   İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın talimatı üzerine İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

 

Açıklamada, "Bu, bir İran vatandaşı ve bir İngiliz-İran çifte vatandaşı olmak üzere iki kişinin, yabancı istihbarat servisine yardım sağladıkları şüphesiyle Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında suçlanmasının ardından geldi" denildi.

 

“Gerekli tüm önlemleri alacaktır”

Ulusal güvenliğin, İngiltere'nin en önemli önceliği olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İran'ın ve onun emrinde hareket edenlerin oluşturduğu tehditleri son derece ciddiye alıyoruz. Bu hükümet, İran'ın yurt içinde ve yurt dışında sergilediği pervasız ve istikrarı bozan eylemlerini ortaya çıkarmak dahil İngiliz halkını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır." denildi.

