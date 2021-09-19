İngiltere, ABD’nin kürkçü dükkânına geri döndü

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Avustralya’nın Fransa ile 2016’dan bu yana sürdürdüğü denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasını “Avustralya’dan ciddi bir güven ihlali” olarak niteleyerek, güven ilişkisini zedeleyen bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi.