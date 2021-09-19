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Dünya İngiltere, ABD’nin kürkçü dükkânına geri döndü
Dünya

İngiltere, ABD’nin kürkçü dükkânına geri döndü

Fransa’nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Avustralya’nın Fransa ile 2016’dan bu yana sürdürdüğü denizaltı projesini iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasını “Avustralya’dan ciddi bir güven ihlali” olarak niteleyerek, güven ilişkisini zedeleyen bu durumun Canberra ile diğer anlaşmaların da sorgulanmasına neden olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:20:00 -
İngiltere, ABD’nin kürkçü dükkânına geri döndü

ABD’nin tavrını da “Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak” şeklinde yorumlayan Beaune, İngiltere için de “İngiliz komşularımız, AB’den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD’nin kürkçü dükkanına geri döndü” ifadesini kullandı. Fransız Beaune, “Avrupalı gibi hareket etmeli, stratejik özerklik ve savunma alanındaki kapasitemizi güçlendirmeliyiz” dedi.

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