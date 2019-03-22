İngilizler şokta! 9 puanı silindi, düşme potasına geriledi İngiltere Futbol Federasyonu, Championship ekiplerinden Birmingham City'nin 9 puanının silindiğini açıkladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, gerekli ekonomik şartları sağlayamadığı sebebiyle 9 puan silme cezası aldı. İngiltere Futbol Ligi’nden (EFL) yapılan açılamada, 2015-18 sezonları arasında 39 milyon sterlinden daha fazla zarar ederek gerekli ekonomik şartları sağlayamadığı sebebiyle Birmingham City’nin 9 puan silme cezasına çarptırıldığı belirtildi. Düşme hattına geriledi Bu dönemde 48,8 millyon sterlin ekonomik kayıp yaşayan Birmingham City, cezanın ardından 24 takımlı ligde 13’üncülükten 18’inci sıraya geriledi. Birmingham City’den yapılan açıklamada, "Kulübün sahipleri ve yönetim kurulu tarafından alınan kararlar, takımın çıkarlarını korumaya yöneliktir. Hedeflerimizi gerçekleştirmek ve taraftarımızı mutlu etmek için yaşadığımız ekonomik zorlukları azaltmaya kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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