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İngilizler ayaklandı: Almanya, Mesut Özil'den özür dilesin

İngiliz ekibi Arsenal'in taraftarları, UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 3-0 mağlup olan Almanya'nın Mesut Özil'den özür dilemeleri için kampanya başlattı.

16 Ekim 2018 Salı 15:03
İngilizler ayaklandı: Almanya, Mesut Özil'den özür dilesin

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Mesut Özil'i suçlayan Almanlar, fena çuvalladı. Çünkü Almanya UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 2 maçtan sadece 1 beraberlik alarak 1 puanla grupta son sıraya demir attı. Son maçta Almanlar'ın, Hollanda'ya 3-0 yenilmesinin ardından Mesut Özil'in formasını giydiği Arsenal taraftarı kampanya başlattı.

İlkay Gündoğan da oynamadı

Almanlar'ın, Mesut'a yaptıklarından dolayı özür dilemeleri gerektiği belirtilen kampanyada, "Özil'siz parti yok. Sorumlu tuttuğunuz Mesut Özil oynamadığı zamanlar Almanya'nın durumunu gördük. Mesut'tan esaslı bir özür dileyin" çağrısı yapıldı.

Almanya'nın Hollanda'ya 3-0 yenildiği maçın kadrosunda sakat olduğu için İlkay Gündoğan da yer almamıştı.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 15:03
  1. İlkay Gündoğan
  2. Mesut Özil
  3. Hollanda
  4. Arsenal
  5. Almanya

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