İngiliz misyonerler depremi fırsat bildi: Kahramanmaraş’ta ortaya çıktılar!

Kahramanmaraş’ta deprem bölgesine gelen Diyanet görevlisi bir hanım, İngiliz misyonerlerin fırsattan istifade 12 Şubat’ta Saçaklızade İlköğretim okulunda çocuklara musallat olduğunu açıkladı.

İngiliz misyonerlerin Müslüman ahaliye, “İsa’yı seviyoruz” yazılı kartlar dağıttığını söyledi. Diyanet’e bağlı ferasatli Müslüman kadın, “Oradaki insanlara sorduğumuzda, bu şahısların ‘kutsama’ adı altında bir şeyler yaptıklarını söylediler. Çocukları bir yerlere götürüp, sözde kutsama yapmışlar. Ben de oraya Yasin-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim götürdüm. Bunu gördüler, bana ‘no Kur’an’ dediler. Ben de bu bizim devletimizin, milletimizin kitabıdır dedim…” ifâdelerini kullandı. “Dinimize sahip çıkmalıyız, Diyanet buraya inmezse, misyonerler sahaya iniyor” diyerek Diyanet’i uyardı.

Meselenin duyulmasının ardından emniyet olaya müdahil oldu. Bölgede misyonerlik faaliyeti yapan şahıslar gözaltına alındı.