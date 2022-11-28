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Gündem İngiliz haber ajansı 'son dakika' geçti! "Her şey hazır, operasyon için karar bekleniyor"
Gündem

İngiliz haber ajansı 'son dakika' geçti! "Her şey hazır, operasyon için karar bekleniyor"

İstiklal caddesinde düzenlenen kalleş saldırı sonrası Pençe Kılıç Hava Harekatı başlatan Türkiye'nin, kara harekatına yakın bir zaman içinde başlayacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:57:00 -
İngiliz haber ajansı 'son dakika' geçti! "Her şey hazır, operasyon için karar bekleniyor"

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkili açıklamasında "Bütün hazırlıklar tamam. Şimdi sadece siyasi kararın alınması kaldı" ifadelerini kullandı.

Türk yetkili; Münbiç, Ayn el Arab (Kobani) ve Tel Rifat'ın hedefler arasında olduğunu söylerken; Ankara'nın Rusya ve ABD ile de temas halinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber7

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