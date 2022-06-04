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Ekonomi İnfo da metaverse dünyasında
Ekonomi

İnfo da metaverse dünyasında

İnfo Yatırım, metaverse dünyasına girdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:40:00 -
İnfo da metaverse dünyasında

Kurum, yatırımcıları buluşturmak ve finansal okuryazarlığı arttırmak amacıyla ‘İnfoVerse’ü devreye aldı. İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül, şu ifadeleri kullandı: “Gelecek taleplere göre düzenlenecek eğitimlerimizle ‘İnfoVerse’ dersliklerini açıyoruz. Amacımız finansal okur yazarlığı mümkün olduğunca tabana yaymak. ‘İnfoVerse’ bizim metaverse dünyasındaki buluşma noktamız olacak. Tıpkı İnfo Yatırım’da yapabildiğiniz gibi ‘İnfoVerse’te de hisse senedi yatırımlarınız için alıştığınız İnfo Yatırım desteğini bulabileceksiniz. Yatırım danışmanlığı konusunda destek sunacağımız, fonlar konusunda bilgilendireceğimiz bu platform sizi yurt dışı piyasalarda da yalnız bırakmayacak. Hızlıca Eurobond’lara ulaşabilecek, Fx dünyasına tek bir tıkla erişebileceksiniz.”

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