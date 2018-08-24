‘İndirim aldatmacalarına kanıp fuzuli masraf yapmayın’
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyük mağazaların ve AVM’lerin bayram indirimi aldatmacasının ardından sırada sezon sonu indirimi aldatmacası olduğunu belirterek, vatandaşların alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmasını istedi.24 Ağustos 2018 Cuma 11:29
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük mağazaların ve AVM’lerin bayramları ve özel günleri fırsat bilerek, “önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunduğunu” ifade ederek, “Bir pantolonun indirimli fiyatı dahi bir takım elbise fiyatına satılıyor. Bayram arifesinde yüzde 80’e varan indirim aldatmacaları yaşandı. Şimdi sırada sezon sonu kandırmacası var. Kimse bu kandırmacaya da inanmasın. Çünkü indirimlerin hiçbiri gerçek değil. İndirim günleri, tüketiciye yanıltarak, rant elde etmeye yönelik. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı” değerlendirmesinde bulundu.
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