‘İndirim aldatmacalarına kanıp fuzuli masraf yapmayın’

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, büyük mağazaların ve AVM’lerin bayramları ve özel günleri fırsat bilerek, “önce ürünlerin fiyatını şişirdiğini sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunduğunu” ifade ederek, “Bir pantolonun indirimli fiyatı dahi bir takım elbise fiyatına satılıyor. Bayram arifesinde yüzde 80’e varan indirim aldatmacaları yaşandı. Şimdi sırada sezon sonu kandırmacası var. Kimse bu kandırmacaya da inanmasın. Çünkü indirimlerin hiçbiri gerçek değil. İndirim günleri, tüketiciye yanıltarak, rant elde etmeye yönelik. Vatandaşlarımız alışveriş yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı” değerlendirmesinde bulundu.