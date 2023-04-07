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Gündem İnce'den teklif tepkisi: Amaçları imha etmek
Gündem

İnce'den teklif tepkisi: Amaçları imha etmek

Yeniakit Publisher
2023-04-07 00:55:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Muharrem İnce arasındaki teklif polemiği sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisine teklif yapmadığını belirten İnce, amaçlarının ikna değil imha etmek olduğunu söyledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün katıldığı bir TV programında, Muharrem İnce'ye teklif yaptıklarını ancak uzlaşma sağlayamadıklarını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Uzlaşma olmadı." ifadelerini kullandı.

İnce: İş işten geçmişti

İnce ise CHP'nin kendisine geldiğinde kesin aday listelerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını ve kura çekiminin gerçekleştiğini belirterek "İş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

"Halil İbrahim sofrasını bile konuştular"

CHP ve İnce arasındaki teklif polemiği devam ediyor. Hatay'da ziyaretlerde bulunan İnce, misafir olduğu depremzede çadırından TV 100 canlı yayınına bağlandı. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen İnce, "Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı." dedi.

"Amaçları imha etmek"

İnce sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarda konuşulmuş teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin"

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