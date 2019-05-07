0553 313 94 23

İnanılır gibi değil! Kalbi 1 günde tam 163 kez durdu

Manisa'da yaşayan ve 2015 yılında kendisine takılan kalp pilinin bitmesi nedeniyle 163 kere kalbi duran 43 yaşındaki çiftçi Hasan Ali Kozak, radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

07 Mayıs 2019 Salı 18:49
İnanılır gibi değil! Kalbi 1 günde tam 163 kez durdu

Kalp ritmi sürekli bozulan ve kalbindeki pilin bir günde 163 kez şok uyguladığı hasta radyofrekans ablasyon tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Tıpta "elektrik fırtınası" olarak tanımlanan ve ölümcül sonuçlara yol açan bu tip kalp ritim bozukluğunda, açık cerrahi yerine hastanın kasık damarlarından kateter ile girilerek uygulanan yöntemle, ölümcül ritim bozukluğu sonlandırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ritim bozukluğunun, sık görülen kalp hastalıkları içinde yer aldığını söyledi.

Ritim bozukluklarının kimi zaman ölümcül sonuçlar doğurabildiğinin altını çizen Özcan, hastalara, kişinin hayatını tehlikeye sokacak bir problem ortaya çıktığında şok vererek kalbin ritmini düzene sokan ve "ICD" diye isimlendirilen şok pili takıldığını anlattı.

Özcan, iki ana parçaya sahip ICD'nin, klasik kalp pillerindeki gibi kablolar ve bataryadan oluştuğunu ve sağ veya sol göğüs bölgesine cilt altına yerleştirildiğini ifade etti.

Manisa'da yaşayan 43 yaşındaki çiftçi Hasan Ali Kozak'a 2015 yılında ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takıldığını aktaran Özcan, hastanın 3 Mayıs Cuma gecesi kalp pilinin aniden şok yapmasıyla uyandığını ve Manisa Devlet Hastanesine götürüldüğünü anlattı.

"Art arda gelen şoklar nedeniyle cihazın bataryası bitti"

Kozak'ın ölümcül ritim bozukluğu nedeniyle kalbi her durduğunda, pil sürekli şok uygulamasına rağmen ritmin düzelmediğini ifade eden Dr. Özcan, şunları kaydetti:

"Manisa Devlet Hastanesinde görev yapan hekim arkadaşımız, ilaç ve şok tedavisine dirençli ölümcül ritim bozukluğu bulunan hasta için Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aritmi Merkezi ile iletişime geçti ve Hasan Ali Kozak'ın acil sevki sağlandı. Bu süreçte art arda gelen şoklar nedeniyle cihazın bataryasının bitmesi üzerine, dışarıdan şok uygulaması yapıldı ve hastanemize yetiştirildi. Acil ameliyat kararı verilen hastamıza açık kalp ameliyatına gerek kalmadan, kasıktan girerek uygulanan 3 boyutlu radyofrekans ablasyonu yöntemiyle cerrahi uygulandı.

Hastanın kasık damarlarından kateter ile girilerek kalp içerisindeki ritim bozukluğu odakları radyofrekans ablasyon tedavisi ile yakıldı. Böylece ölümcül ritim bozukluğu sonlandı ve hastanın ritmi ve kan basıncı normale döndü."

Ameliyatın yaklaşık iki saat sürdüğünü anlatan Özcan, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Hastanın takibinin yoğun bakım servisinde devam ettiğini, herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayan Özcan, "Hastanın kalp pili bataryası bittiği için taburcu olmadan önce basit bir işlemle sadece bataryası değiştirilecek." bilgisini verdi.

Radyofrekans ablasyonunun hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Özcan, "Radyofrekans ablasyonu uzun bir aritmi eğitimi, büyük bir tecrübe ve ileri teknoloji gerektiren, özellikli bir işlemdir. Nadir görülen ve 'elektrik fırtınası' olarak tanımladığımız kalp ritim bozukluğunda uygulanan bir yöntem. Türkiye'de de sayılı merkezlerde yapılabiliyor." diye konuştu.

"Hocam bana ikinci bir hayat sundu"

Hasta Hasan Ali Kozak da kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yıllardır çok sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Vücuduna yerleştirilen kalp pili sayesinde ritim bozukluğunun azaldığını ifade eden Kozak, "Ritim bozukluğu oluştuğunda pil öyle bir şok veriyor ki bunu hissediyorsunuz. Rahatsızlandığım gün 163 kere çarptı. Belki 164'üncüyü çarpsaydı ölmüştüm. Dokuz Eylül Üniversitesinde yapılan müdahaleyle sağlığıma kavuştum, çok mutluyum. Ben çok şanslı bir hastayım. Hocam bana ikinci bir hayat sundu." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 18:49
  1. Manisa
  2. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emin Evren Özcan
  3. Hasan Ali Kozak
  4. radyofrekans ablasyon tedavisi
  5. kalp ameliyatı
  6. kalbi 163 kere durdu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı
    1. Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5..
    2. Bahçeli emrini verdi! MHP İstanbul..
    3. Yusuf Güney'den tokat gibi seçim..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk 5 hedefi
    5. Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Josef Sural..
    6. Oyuncu Yurdaer Okur’un acı günü
    7. Alışveriş merkezinin döner kapısında..
    8. Boksta Bulgaristan ile ikili kamp
    9. İdlib ve Hama’da rejim saldırılarında..
    10. Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama..
    11. KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
    12. Terör mağdurları için yapılan konutlar
    13. TBMM Genel Kurulu
    14. Vali Yerlikaya, İBB binasında
    15. Ali Yerlikaya, İBB binasına giriş yaptı
    16. İnanılır gibi değil! Kalbi 1 günde tam..
    17. Başkan Çiftçi fırınları bizzat kendisi..
    18. "Bizim ilk 5 hedefimiz var"
    19. İsimlerinin verildiği huzurevi, yaşlı..
    20. EYT meclisten çıkacak mı? EYT yasası..
    21. Sivasspor, Göztepe hazırlıklarını..
    22. Adana Demirspor, Ümit Özat ile..
    23. Ramazan boyunca 750 kişiye iftar yemeği
    24. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İBB..
    25. Satışa hazır hazır esrar ve kokainle..
    26. Üniversite öğrencilerini taşıyan..
    27. Kemer'de servis midibüsü kaza yaptı!..
    28. Vali Varol: "Çocuklarımızın gücünü..
    29. Kadıköy'deki cinayet
    30. Gazeteci Hasan Cemal ‘terör örgütü..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı
    PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul kararını açıkladı