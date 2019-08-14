İmzalar tamam: ABD'den yeni hava savunma sistemi

ABD'li bir askeri kaynağa göre, ABD Ordusu geçici füze savunma kabiliyeti için iki sistem Demir Kubbe (Iron Dome) hava ve füze savunma sistemi tedarikiyle ilgili olarak bir anlaşma imzaladı. Sistemlerin, yakın zamanda ABD Ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.

ABD'li Raytheon ve İsrailli Rafael firmaları tarafından geliştirilen Demir Kubbe, azami 70 kilometre menzilli bir hava savunma sistemidir. İsrail tarafından çok aktif bir şekilde kullanılan sistemin her bir fırlatma rampasında, toplamda 20 adet Tamir Hava Savunma Füzesi bulunmaktadır. Her bir Demir Kubbe bataryası, üç ila altı adet füze fırlatıcı rampadan, arayıcı radardan ve komuta kontrol aracından oluşmaktadır.