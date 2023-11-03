İmzalar atıldı! TUSAŞ Türkiye'nin akciğerleri için üretecek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bu yıl yangınların sayısında ilkim değişikliğinin etkisinin hissedildiğini söyledi. Karacabey, bu yıl şimdiye kadar ülke genelinde 2 bin 430 orman yangınında 14 bin hektar ormanın zarar gördüğünü belirterek, "Halen ekiplerimiz görevlerinin başındalar ve kış gelinceye kadar da görevlerini devam ettirecekler. Geçen yılın aynı döneminde orman yangını sayısı 2 bin 100'dü. Yanan alan da 12 bin hektar civarındaydı. Yıl sonuna doğru biraz daha artış gösterecek; ama dediğim gibi geçen yılkinden birazcık daha fazla. Bunda özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin başta geldiğini söylememiz mümkün" diye konuştu.

'20 UÇAĞIMIZ OLACAK'

Karacabey, bu yıl hem helikopter sayısı, hem uçak sayısını artırıp 100'ün üzerinde helikopter ve 24 uçakla orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini, ayrıca 8 İHA'yla da ormanları gözetlediklerini belirtti. Karacabey, "Bu yıl ilk defa satın alıp envanterimize dahil ettiğimiz 4 uçağımız göreve başlamıştı. Satın aldığımız uçakların 4 tanesi de önümüzdeki yıl göreve başlayacak. Devam eden yıllarda da 4'er 4'er devreye girerek, 2027 yılı sonunda inşallah 20 tane kendi uçağımız olacak Orman Genel Müdürlüğü olarak. Ayrıca bu yıl 2 tane Sikorsky T70 yerli helikopterimiz devreye girdi. 2024 yılı nisan ayına kadar 1'i daha gelecek ve 3 helikopterimiz olacak" ifadelerini kullandı.

TUSAŞ'LA YENİ PROTOKOL

Karacabey, TUSAŞ ile yeni bir protokol imzaladıklarını da söyleyerek, "TUSAŞ'la imzaladığımız protokolle tamamen yerli üretim ve milli yangın söndürme helikopterimiz, 2026 yılı sonunda devreye girecek. 8 tane üretilmesi için protokolü imzaladık. 2026 yılı sonunda 8 tane, şu anda dünyada kullanılanların en gelişmişi, yangın söndürmek için en elverişli olan helikopterleri devreye girecek" diye konuştu.

DAR ALANDA ANİ MENAVRA YETENĞİ

Karacabey, dünyada kullanılan yangın söndürme helikopterlerinin ortalama 2,5- 3 ton arasında su taşıyabildiğini aktararak, "Bizim Türkiye'de üretilecek olan yerli ve milli helikopterlerimiz tamamen yangın söndürme helikopteri olarak üretilecek. Bütün teknik detaylarını bizim yangın söndürme araçlarında görevli olan pilotlarımız hazırladı. İstedikleri nitelikleri, özellikleri onlar çıkarıp, TUSAŞ'a iletti. İnşallah bu yeni üretilecek helikopterimiz 5 ton su taşıma kapasitesine sahip olacak. Yani mevcutların iki katı su taşıyabilecek. Dar alanda ani manevra yapabilecek, motoru güçlü ve zor arazi şartlarında özellikle kanyon yangınlarında da etkili olarak müdahale edebilecek yapıda bir helikopter olacak" dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

'ORKUT EKİBİ SAYISI 4 BİN 500 OLACAK'

Karacabey, orman yangınları ile mücadelede kara araçlarının da önemine değinerek, "Bu noktada geçen yıl zor arazi şartlarında görev yapan 190 yeni aracı hizmeti aldık. Eğitimleriyle beraber kara ekibimizi de güçlendirdik. Çünkü hava araçlarıyla ne kadar müdahale edersek edelim, yerden müdahale etmediğiniz yangın sönmez. Türkiye'yi orman yangınlarıyla mücadelede lider ülke yapan asıl unsur da aslında bu kara ekiplerimiz, yoksa hava gücü bakımından bizden daha fazla sayıda hava aracına sahip olan ülkeler var ama biliyoruz ki bizim kadar başarılı değiller. Gelecek yıl içinde şu anki mevcut ekiplerimizden 462 kişilik Orman Kurtarma Timi (ORKUT) sayısını 4 bin 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Sadece yüzde 10'luk kısmı doğal sebep dediğimiz yıldırım yangınları. Yüzde 90'ın içerisinde de yüzde 6'sı kasıt. Geri kalan yüzde 84'lük kısmı da yine çok üzülerek ifade ediyoruz ki; ihmal ve dikkatsizlik. Yapacağımız en ufak bir müdahalenin, bir kıvılcımın, ne büyük felaketlere sebep olacağını düşünerek hareket etsek bu yangınların çıkmasını engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.