  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

AA Giriş Tarihi:
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerle her saniyenin kayıt altına alındığını ve vakaya müdahaleyi hızlandırdıklarını belirterek, "Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan; hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayısını 3 bin 574'e, ambulans filosunu ise 6 bin 308'e ulaştırdıklarını bildirdi. Memişoğlu, Bakanlıkta düzenlenen "856 Ambulansın Sağlık Hizmetine Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2002'de tüm Türkiye'de yalnızca 481 acil yardım istasyonu ve 618 ambulansın bulunduğunu anımsattı.

#2
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

"2025 yılı itibarıyla acil yardım istasyonu sayımızı 3 bin 574'e çıkardık. Bu yıl hizmete aldığımız 856 yeni ambulansımızla birlikte toplam filomuzu 6 bin 308'e ulaştırdık" ifadelerini kullanan Memişoğlu, yapılan yatırımlarla ambulans başına düşen nüfus yoğunluğunu yüzde 10 azalttıklarını, istasyon başına düşen ambulans sayısını yüzde 8 artırdıklarını söyledi. Memişoğlu, 2002'de 380 bin olan yıllık vaka müdahale kapasitesinin bugün 7 milyona ulaştığını dile getirerek, Türkiye'nin her köşesinde saniyelerle yarışan güçlü ve organize bir sistemin kararlılıkla işlediğini vurguladı.

#3
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Hizmet anlayışında coğrafi engelin olmadığının altını çizen Memişoğlu, şunları kaydetti: "Bugün envanterimizdeki özel donanımlı araçlarımızla dünyanın en modern filolarından birine sahibiz. En sarp köylerimiz için 228 kar paletli ve 20 snow track ambulansımız, en küçük canlarımız için 50 yenidoğan ambulansımız, trafikte zamanla yarışan 55 motosikletli ekibimiz, 93 yoğun bakım ve obez, 62 adet dört sedyeli ambulanslarımızla her türlü senaryoya hazırız. Denizlerimizde ise İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de görev yapan 6 deniz ambulansımızla sadece bu yıl 3 binden fazla vakanın yardımına koştuk."

#4
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Hava ambulansı hizmetlerinde de çıtayı her geçen gün yükselttiklerini belirten Memişoğlu, "2008 yılında 5 araçla başladığımız bu yolculukta bugün 17 hava ambulansımızla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 70 binden fazla vatandaşımızı gökyüzünden şifaya taşıdık. 2026 yılı sonu itibarıyla bu gücü yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulansımız ile perçinleyeceğiz. Şifayı kendi kanatlarımızla, kendi mühendisliğimizle taşıyacağız." dedi.

#5
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde dijital alanda atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek, şunları ifade etti: "Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz. Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edilmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına canlı trafik verileri kullanılarak en yakın ve en uygun sağlık tesisi seçilebilmektedir."

#6
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Ambulans içerisinde bulunan kameralar ile özellikle çoklu trafik kazalarında olay yerinin anlık izlenebildiğini bu sayede vakaların durumuna uygun ambulans ve personelin yönlendirildiğini aktaran Memişoğlu, "Acil ve afet durumlarında yaralının alındığı konum, nakledildiği sağlık tesisi ve sürecin takibinin yapılabildiği, özellikle kimliksiz hastalarda karekodla hasta tanımlamaya yardımcı olmak adına Akıllı Bileklik Projesi'ni devreye alıyoruz. Tüm bu sistemin kalbi fedakar çalışanlarımızdır." diye konuştu.

#7
Foto - Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, il sağlık müdürlerine hizmete girecek ambulansların anahtarlarını takdim etti. Memişoğlu, daha sonra bakanlık yerleşkesinde hizmete alınan ambulanslardan birine bindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar
Gündem

Cem Küçük 'buna inanmıyorum' diyerek açıkladı! Kaldığı otelin geceliği 2 bin dolar

Gazeteci yazar Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuk..
Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı
Gündem

Saçtan saça...? Berna Laçin'in uyuşturucu sorusu beyin yaktı

Ahlaksızlıklara karşı atılan her adımı yıllarca “özgürlük” diyerek hedef alan Berna Laçin, ‘uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullan..
Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin
Gündem

Hedef kirli planı bozan Türkiye-Libya anlaşması mı? Kazaya inanan varsa devam etsin

Ankara'da meydana gelen ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad'in vefat ettiği olayla ilgili değerlendirme yapa..
Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var
Dünya

Camiye bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yer alan Maiduguri'de akşam namazı sırasında camiye bombalı saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırıda ..
Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu
Yaşam

Beyaz önlükten CEO’luğa: Bir doktorun çarpıcı yolculuğu

Thomas Kelly tarafından kurulan Heidi, hasta–hekim görüşmelerini otomatik olarak metne dönüştürerek klinik notlar üretiyor ve hekimlerin üze..
ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı
Dünya

ABD'den beklenmedik karar, resmen yasak! Tepki topladı: AB ülkeleri ayaklandı

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi Üyesi Thierry Breton'un da bulunduğu 5 etkin isme vize yasağı. AB Komisyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23