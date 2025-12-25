Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde dijital alanda atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini dile getirerek, şunları ifade etti: "Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve akıllı bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerimizle her saniyeyi kayıt altına alıyor, müdahaleyi hızlandırıyoruz. Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edilmektedir. Vatandaşımıza hızlı ve etkin hizmet verebilmek adına canlı trafik verileri kullanılarak en yakın ve en uygun sağlık tesisi seçilebilmektedir."