Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan EVS ve Akıllı Bileklik açıklaması: Vakaya müdahaleyi hızlandırıyoruz
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Elektronik Vaka Sistemi (EVS) ve Akıllı Bileklik gibi dijital dönüşüm hamlelerle her saniyenin kayıt altına alındığını ve vakaya müdahaleyi hızlandırdıklarını belirterek, "Çağrı anından hastaneden taburculuğa kadar bütün süreç artık sistem üzerinden yapılmakta, ambulansın konumundan; hastanın hayati bulguları, yapılan tıbbi müdahalelerin, kullanılan ilaçlara kadar tüm veriler anlık takip edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.