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Yaşam İmranlı nerede?
Yaşam

İmranlı nerede?

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından pek çok kişi İmranlı'nın nerede olduğunu, hangi ile bağlı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İmranlı nereye bağlı?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:57:00 -
İmranlı nerede?

İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl geçirdiği trafik kazası sebebiyle 53 yaşında hayatını yitirdi. Pek çok kişi acı haberle birlikte İmranlı’nın nerede olduğunu araştırmaya başladı.

İmranlı nerede? 

İmranlı, Sivas ilinin bir ilçesidir. İç Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan İmranlı, il merkezine 104 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 1.229 km2 ve denizden yüksekliği 1650 metredir. İmranlı, doğusunda Erzincan iline bağlı Refahiye ve İliç ilçeleri, güneyinde Divriği, batısında Zara ve kuzeyinde ise Suşehri ve Akıncılar ilçeleriyle komşudur. 100 köyü ve 39 mezrası vardır.

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Murat Açıl kimdir? Murat Açıl kaç yaşındaydı?

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