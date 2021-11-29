İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl geçirdiği trafik kazası sebebiyle 53 yaşında hayatını yitirdi. Pek çok kişi acı haberle birlikte İmranlı’nın nerede olduğunu araştırmaya başladı.

İmranlı nerede?

İmranlı, Sivas ilinin bir ilçesidir. İç Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan İmranlı, il merkezine 104 km uzaklıktadır. İlçenin yüzölçümü 1.229 km2 ve denizden yüksekliği 1650 metredir. İmranlı, doğusunda Erzincan iline bağlı Refahiye ve İliç ilçeleri, güneyinde Divriği, batısında Zara ve kuzeyinde ise Suşehri ve Akıncılar ilçeleriyle komşudur. 100 köyü ve 39 mezrası vardır.