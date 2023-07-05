İmplanta ve Proteze son. Duymadık demeyin 'diş ekimi' başlıyor!

Japonya'da diş hekimleri, diş kaybı sorunu yaşayan insanlara umut olabilecek bir ilaç üzerinde çalışıyorlar. Bu ilaç, dişlerin yeniden oluşmasını ve büyümesini sağlayarak, diş implantları veya protezlerine ihtiyaç duymadan doğal bir gülüşe kavuşmayı mümkün kılabilir.



Diş kaybı, dünya çapında milyonlarca insanın yaşadığı yaygın bir sağlık sorunudur. Diş çürümesi, travma, enfeksiyon, genetik bozukluklar veya yaşlanma gibi nedenlerle dişlerini kaybeden insanlar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan olumsuz etkilenirler. Diş kaybı, ağız sağlığını, beslenmeyi, konuşmayı ve sosyal hayatı bozabilir.



Diş kaybının geleneksel tedavileri arasında diş implantları ve protezler bulunur. Ancak bu tedavilerin de bazı dezavantajları vardır. Diş implantları, cerrahi bir işlem gerektirir ve enfeksiyon, iltihaplanma veya reddedilme riski taşır. Protezler ise uyumsuzluk, rahatsızlık veya alerji gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca, bu tedavilerin maliyeti de yüksektir ve herkes için uygun olmayabilir.

Bu nedenle, diş hekimleri ve araştırmacılar, diş kaybını tedavi etmenin yeni ve doğal yollarını bulmaya çalışıyorlar. Bunlardan biri de dişlerin yeniden büyümesini sağlayan bir ilaç geliştirmektir.



Japonya'nın Osaka kentindeki Tıbbi Araştırma Enstitüsü Kitano Hastanesi'nde baş araştırmacı ve diş hekimliği ve ağız cerrahisi bölümü başkanı Katsu Takahashi liderliğindeki bir ekip, bu ilacın insan denemelerine başlamaya hazırlandıklarını duyurdu.



Takahashi'nin ekibi, dişlerin yeniden büyümesini engelleyen bir protein olan USAG-1'i bloke eden nötralize edici antikor ilacını geliştirdi. Bu ilaç, farelerde başarılı sonuçlar verdi ve dünyada ilk kez diş çıkarma tedavisini gerçekleştirdi.



Takahashi, "Bu ilaçla, insanların dişlerini yeniden çıkartmayı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi. "Özellikle genetik bozukluklardan dolayı dişi olmayan veya az olan hastalar için büyük bir fayda sağlayabilir."



Takahashi'nin ekibi, ilacın güvenliğini ve etkinliğini test etmek için önümüzdeki yıl insan denemelerine başlamayı planlıyor. İnsan denemelerinin başarılı olması halinde, ilacın 2030 yılına kadar piyasaya sürülmesi hedefleniyor.



Takahashi, "İlacın klinik kullanımının önünü açmayı umuyoruz" dedi. "Diş kaybından muzdarip milyonlarca insan için yeni bir seçenek sunmak istiyoruz."



Bu ilaç, diş hekimliği alanında devrim niteliğinde bir buluş olabilir. Diş kaybının neden olduğu fiziksel ve psikolojik sorunları ortadan kaldırarak, insanların yaşam kalitesini artırabilir. Ayrıca, diğer tedavilere göre daha ucuz, daha kolay ve daha doğal bir yöntem olabilir.



Dişlerin yeniden büyümesinin nasıl mümkün olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu sorunun cevabı, dişlerin gelişim sürecinde yatıyor.



Dişler, embriyonik dönemde, diş tomurcuğu adı verilen bir yapıdan oluşmaya başlar. Diş tomurcuğu, dişin şeklini ve yapısını belirleyen bir grup hücredir. Diş tomurcuğu, diş minesi, dentin, sement ve pulpa gibi diş dokularını üretir.



Diş tomurcuğu, USAG-1 adlı bir protein tarafından baskılanır. Bu protein, dişlerin sayısını ve büyüklüğünü kontrol eder. Ancak bu proteinin fazla olması veya anormal çalışması, diş eksikliğine veya küçük dişlere neden olabilir.



Takahashi'nin ekibi, USAG-1'i bloke eden bir ilaç geliştirerek, diş tomurcuğunun yeniden aktif hale gelmesini ve yeni dişler üretmesini sağladı. Bu şekilde, farelerde diş çıkarma tedavisini başardılar.



İnsanlarda da aynı mekanizmanın işleyip işlemediğini görmek için insan denemeleri gerekiyor. Takahashi'nin ekibi, bu denemeler için gönüllü aramaya başladı. Gönüllüler arasında, genetik bozukluklardan dolayı dişi olmayan veya az olan hastalar öncelikli olacak.



Takahashi'nin ekibi, ilacın güvenli ve etkili olduğunu kanıtlarsa, bu ilaç tarihe geçebilir. Diş kaybının çözümü için yeni bir umut ışığı olabilir.

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