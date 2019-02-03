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İmar barışı için son tarih ne zaman? İmar barışı son ödeme tarihi ne zaman?

Normalde 2018 sonunda bitecek olan imar barışı başvurusunda başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı. İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar merakla imar barışına dair detayları araştırmaya başladı. Pek, İmar barışı için son tarih ne zaman? İmar barışı son ödeme tarihi ne zaman? İmar barışına nasıl başvurulur?

03 Şubat 2019 Pazar 13:42
İmar barışı için son tarih ne zaman? İmar barışı son ödeme tarihi ne zaman?

Normalde 2018 sonunda bitecek olan imar barışı başvurusunda başvuru süresi 6 ay daha uzatıldı. İmar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar merakla imar barışına dair detayları araştırmaya başladı. Pek, İmar barışı için son tarih ne zaman? İmar barışı son ödeme tarihi ne zaman? İmar barışına nasıl başvurulur?,

İmar barışı için son tarih ne zaman? İmar barışı son ödeme tarihi ne zaman?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşlarımızın yoğun talebi üzerine İmar Barışı’na başvuruları 15 Haziran 2019’a kadar uzatıyoruz. Yapı Kayıt Belgesi bedeli ödemeleri için de son tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirledik” dedi.

İmar barışı başvurusu nasıl yapılır?

Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce yapılan konut ya da iş yerleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'ne başvurulacak. Kayıt belgesi evlerde tapu gibi bir hüviyet oluşturacak. Başvuruda binaya ait kaç daire olduğu, metrekaresi, yüzölçümü gibi ayrıntılar paylaşılacak.

İmar Barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. İmar affı için Bakanlığın yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlara da müracaat edilebiliyor. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak.

İmar barışı için gerekli evraklar

– E-devlet şifresi

– Geçerli bir cep telefonu numarası

– Geçerli bir e-posta adresi

– Beyan edilecek yapının adresi

– Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

– Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

– Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

– Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

– Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

– Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

– İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

– Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:42
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