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Aktüel İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler kimler?
Aktüel

İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler kimler?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak için şartları zorlayan Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turuna çıktı. İmamoğlu’nun seçilmesiyle birlikte sözde sanatçılar İmamoğlu’na yağ çekmek için adeta bir biriyle yarışmıştı. Karadeniz turuna çıkan İmamoğlu, VIP otobüsüne bazı gazetecileri alında CHP’li İmamoğlu şakşakçıları arasında kıyamet koptu. Peki İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler kimler? İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 09:07:00 - 2022-05-08 09:12:22
İmamoğlu’nun otobüsündeki gazeteciler kimler?

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu kapsamında rize, artvin ve trabzon'da düzenlediği mitingleri sırasında paylaştığı bir kare fotoğraf İmamoğlu yağcılarını birbirine düşürdü. CHP’li Ekrem İmamoğlu'na fotoğraf üzerinden sert eleştiri yönelten İmamoğlu şakşakçısı sözde sanatçılara, İmamoğlu'nun karşılığı ise, 'Vız gelir tırıs gider' oldu. İmamoğlu'nun bu sözleri sonrası şakşakçılar ile İmamoğlu arasındaki çıkar ortaklığı bir hayli yara aldı. Peki İmamoğlu ile yağcılarının arasını açan İmamoğlu'nun otobüsündeki gazeteciler kimdir?

İmamoğlu'nun otobüsündeki gazeteciler kimdir?

VIP lüks minibüs Ertuğrul Özkök, Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Akif Beki, Özlem Gürses gibi isimler yer aldı. İmamoğlu'na toz kondurmayan sözde sanatçıların en çok eleştirdiği isimler arasında "Ahmet Davutoğlu'nun sağ kolu" Akif Beki ve Nagehan Alçı yer aldı.

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