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"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!

İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu, görevinden istifa etti. Hacıoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum." şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelmişti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
"İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!

31 Mart seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük mazbata işgali sırasında İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu'nun, "Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanı kabul etmiyorum" şeklindeki açıklaması sosyal medyada yankı uyandırmıştı.

23 Haziran seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi olan Hüseyin Hacıoğlu görevinden istifa etti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hacıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Aziz İstanbullara saygı ile duyurulur

23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercih ile Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSPARK A.Ş.'de yönetici olarak sürdürdüğüm görevimi demokrasiye olan inancım ve İstanbul'a olan saygım nedeniyle 27.06.2019 Perşembe Saat 14:00 itibariyle kendi isteğimle bırakmış bulunmaktayım.. Bu kararımı İSPARK A.Ş'nin bilgilerine sunarken aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyorum. İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyorum. Bugüne kadar icra ettiğim görevlerde bize güvenen Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalin deki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımızla birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğum çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Saygılarımla arz ederim.

Hüseyin Hacıoğlu"

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 7 Genel Sekreter Yardımcısı ve 1 hukuk müşaviri de istifa ettiklerini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:23
  1. İstanbul
  2. İSPARK Marina Bakım ve Onarım Şefi Hüseyin Hacıoğlu
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. istifa

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