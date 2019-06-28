İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FSM'deki köprü çalışması nedeniyle yaşanan yoğun trafikle ilgili açıklama yaptı.28 Haziran 2019 Cuma 09:29
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai başlangıcı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu, İstanbul'da köprüdeki çalışma ile yoğunlaşan trafikle ilgili olarak şunları söyledi:
"Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak."
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