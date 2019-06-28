İmamoğlu'ndan 'köprü çalışması' açıklaması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FSM'deki köprü çalışması nedeniyle yaşanan yoğun trafikle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai başlangıcı öncesinde açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, İstanbul'da köprüdeki çalışma ile yoğunlaşan trafikle ilgili olarak şunları söyledi: "Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak."

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