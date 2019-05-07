0553 313 94 23

İmamoğlu’ndan Akşener ziyareti

Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

07 Mayıs 2019 Salı 14:19
İmamoğlu’ndan Akşener ziyareti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu,  "Gündemimiz demokrasiye vurulan darbedir. Bu darbeyi ortadan kaldırmak, duyarlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizlere, milletimize düşüyor." dedi.

İmamoğlu, Akşener'i ziyaretine ilişkin, "Bir avuç insanın yaptığı bu yanlışın asla burada kalmayacağını ve demokrasi yoluyla cevapların verileceği konusunda yol yürüyeceğimizi belirtmek istedim. Kendileriyle bu yönde karar birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların sorunlarını bildiğini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'mizin yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracak tedbirleri, kararları partilerimizin genel başkanları ve yöneticileri alacaklar. Bizler de yola koyulacağız. En hızlı ve sağlıklı şekliyle süreci toparlayacağız. Elbette sorgulayacağımız ve hukuk yoluyla arayacağımız hususlar vardır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 14:19
  1. İstanbul
  2. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
  3. İYİ Parti Genel Merkezi
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine devam etti
    1. Fenerbahçe, Akhisarspor mesaisine..
    2. Sinan Akçıl'dan alkışlanacak hareket:..
    3. ALES temel soru kitapçığı ve cevap..
    4. BM'den BAE'ye "Kanser hastası kadın..
    5. HDP TBMM Grup Toplantısı
    6. Atlasglobal’den 23 Haziran seçimi için..
    7. İKÜ, insana saygı ödülüne layık görüldü
    8. Manisa BBSK Tuzla maçına hazır
    9. İstanbul’da yağmur etkili olmaya..
    10. Eskişehir'deki FETÖ davalarında karar
    11. Resmi olarak duyuruldu! Pegasus, Onur..
    12. Başkan Avcı, çalışan personelin..
    13. Sınırı geçmeye çalışan terörist..
    14. Traktör ile binek araç kaza yaptı: 2..
    15. Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    16. "Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş..
    17. TSK’nın yükünü azaltacak projede sona..
    18. Hırsızlık için girdiği trafo..
    19. Trafik polisini şehit eden sürücü..
    20. Belediyesporlu voleybolcular kupalara..
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Kadir Mısıroğlu'nun son sohbeti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Gökçek Kaftancıoğlu'nu perişan etti
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Kadir Mısıroğlu'na veda
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    Eski MHP’li Nazif Okumuş’tan İmamoğlu’na yıkama yağlama!
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum
    AK Partili Yasin Aktay: Ölüm tehditleri alıyorum

    Günün Karikatürü

    07 Mayıs 2019
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    YSK AK Parti'nin itirazını reddetti!
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak
    ABD Gazetesi: Türkiye'de kargaşa olacak