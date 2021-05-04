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Gündem İmamoğlu’na açılan soruşturma FETÖ’cü Uslu’yu rahatsız etti!
Gündem

İmamoğlu’na açılan soruşturma FETÖ’cü Uslu’yu rahatsız etti!

Fatih Türbesi’nde eli arkada gezdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkından açılan soruşturma FETÖ’cü Emre Uslu’yu rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:57:00 -
İmamoğlu’na açılan soruşturma FETÖ’cü Uslu’yu rahatsız etti!

Fatih Türbesi’nde eli arkada gezdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkından açılan soruşturma FETÖ’cü Emre Uslu’yu rahatsız etti.

FETÖ’cü uslu’dan hükümete küstah paylaşım!

FETÖ’cü Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İmamoğlu eli arkasında Fatih türbesi gezdiği için soruşturma açılmış. Halkımız o türbeyi toptan çalmayı kabul eder ama “türbeye saygısızlığı” kabul etmez. Akıllı bir seçim çalışması” diyerek AK Parti hükümetini hem hırsızlıkla suçladı hem de Ekrem Imamoğlu'nun saygısızlığını "Pensilvanya usulü" perdeleme çalışması yaptı.

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