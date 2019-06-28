"İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir"
Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatıldı.28 Haziran 2019 Cuma 22:44
Binali Yıldırım cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.
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