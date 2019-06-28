"İmamoğlu seçimi kazandı, belki fikrini değiştirmiştir" Binali Yıldırım'a Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatıldı.

Binali Yıldırım cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı çay teklifinin hatırlatılması üzerine, "Benim çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir. Şimdi biraz telaşesi var, işlerine baksın bakalım" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.