İmamoğlu satacak arazi bulamayınca bakın neyi satılığa çıkardı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu satacak bir yer bulamayınca bu sefer de çocuk parkını satılığa çıkardı. Bu satış haberini alan vatandaş isyan ederek tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı.

Teklif veren olmadı

Son başvuru bugün saat 11.00 olarak belirlendi. Ardından İBB Encümen Salonu’nda gerçekleşen iki ihaleye de teklif veren olmadı.

Dikilitaş’taki arsanın ihale bedeli 175 milyon lira, Şişli’deki parselin ihale bedeli 450 milyon lira olarak belirlenmişti.