İmamoğlu gözünü HDP'ye dikti! 'Bir taktiğim var'

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'HDP'den nasıl oy alacaksınız?' sorusuna yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat isimli programa konuk oldu.

Halkın en önemli sıkıntılarının başında ekonomik zorluklar ve işsizliğin yer aldığını belirten İmamoğlu, "Pazarlarda bunu derinden hissediyorsunuz. İstanbul ekonomiyi yoksulluğu bu kadar hissediyorsa, Türkiye'yi Allah korusun" ifadelerini kullandı.

'Bu millet kimlik üzerinden siyaset yapılmasından usandı'

İmamoğlu, "HDP'den nasıl oy alacaksınız?" şeklindeki soruya "Biz İstanbulluyuz. Kürt vatandaşlarımızın en fazla yaşadığı kent İstanbul. İstanbulluyuz ayrım yapmayız. Ekmeğimiz, çayımız aynı. Kimlik üzerinden siyaset yapılmasından bu millet usandı" yanıtını verdi.

'Tartışmak da hoş değil'

İmamoğlu, yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'nı bırakmaması hakkında ise şu yorumu yaptı:

Ben yerinde olsam Meclis Başkanlığı görevinden istifa ederdim. Bir anayasa maddesi var. Ancak benim şahsi gündemim değil. Bu kadar tartışmak da hoş değil. Ancak 1 Nisan'da sevdiği mesleğe geri dönecek. Biz kazanacağız.