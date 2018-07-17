İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı

NBA’de Philadephia 76ers ile sözleşmesi sona eren milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın yeni takımı belli oldu. Ersan, NBA’deki ilk takımı Milwaukee Buks ile anlaşma sağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İlyasova ile yeniden anlaştıkları duyuruldu.

Deneyimli oyuncu, 2005 yılında 2. tur 36. sıradan Milwaukee tarafından draft edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu Bucks’ta 2006-2007 ve 2009-2015 yıllarında mücadele etti. Ersan, geçtiğimiz sezonu da 10.1 sayı, 5.9 ribaund ve 1.3 asist ve ile tamamladı.

Başarılı basketbolcu, NBA’de daha öncede Detroit Pistons, Orlando Magic, Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers ve Atlanta Hawks’ta forma giydi.